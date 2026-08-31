Gaza, un'ambulanza colpita diventa il "Bus dei sogni" per i bambini

Khan Younis (Striscia di Gaza), 31 ago. (askanews) - Un'ambulanza della Mezzaluna Rossa palestinese, danneggiata dai bombardamenti israeliani, è stata riparata e trasformata nel "Dream Bus", un mezzo che porta attività educative, ricreative e di sostegno psicologico nei campi degli sfollati della Striscia di Gaza. A Khan Yunis i bambini guardano film, ascoltano storie e partecipano a giochi e attività pensate anche per affrontare alcuni degli effetti della guerra.

"Il Dream Bus è un'idea innovativa della Mezzaluna Rossa palestinese per offrire servizi sociali, psicologici e ricreativi ai nostri bambini, ai feriti e agli anziani nei campi degli sfollati - dice Ghalib Abu Khater, coordinatore del Dream Bus - Il veicolo era in origine un'ambulanza della Mezzaluna Rossa palestinese ed è stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Poi è stato riparato e trasformato in un mezzo speciale chiamato 'Dream Bus', che viaggia in tutta la Striscia di Gaza offrendo alla nostra popolazione servizi umanitari, sociali, ricreativi e psicologici". "Attraverso il cinema - prosegue - i bambini possono scoprire e sviluppare le proprie capacità, acquisire competenze linguistiche, affrontare comportamenti negativi, imparare a evitare i residuati bellici e sviluppare valori che favoriscono la cooperazione e la partecipazione".

"Non c'è la televisione - spiega Shawq Kalab, membro del team del Dream Bus - quindi i bambini sono interessati ad ascoltare storie e io cerco di scegliere racconti illustrati, con bei disegni e colori accattivanti".