Gaza, Trump: raggiunto accordo storico per disarmo completo di Hamas

Roma, 31 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che il Board of Peace ha raggiunto "un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati" nella Striscia di Gaza, definendo l'intesa

"un passo fondamentale verso una pace e una sicurezza durature".

Il presidente americano ha dichiarato che l'accordo "rappresenta un passo cruciale per la creazione di un nuovo governo palestinese a Gaza, che collaborerà con il Board of Peace per aiutare il popolo palestinese", mentre "allo stesso tempo Israele avrà la sicurezza che merita, con Gaza che non sarà più usata come base per attacchi terroristici".

Un accordo che procederà per fasi ha spiegato ancora Trump: "Completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno" dalla Striscia di Gaza e "la Forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire che Gaza sia sicura per i suoi abitanti e per i paesi vicini", ha detto.

In una propria dichiarazione, il Board of Peace ha fatto sapere

che "Hamas ha accettato una roadmap dettagliata per dare

attuazione delle prossime fasi del cessate il fuoco a Gaza",

rimarcando che "per la prima volta" si è impegnato "in un piano

concreto per la consegna di tutte le sue armi, a cui seguirà il

ritiro israeliano da Gaza".

Anche funzionari di Hamas hanno confermato l'intesa alla France presse, affermando di aspettarsi che i mediatori e il Board of Peace garantiscano che Israele rispetti i termini, tra cui il ritiro di Israele da Gaza.