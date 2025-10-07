ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

Gaza, Trump: Hamas "sta accettando condizioni molto importanti"

Roma, 7 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto ai giornalisti alla Casa Bianca che gli hanno chiesto delle trattative in corso tra Israele e Hamas sulla guerra a Gaza, in Egitto.

Alla domanda diretta sull'esistenza di una "linea rossa in termini di disarmo di Hamas o altro", Trump ha detto: "No, ci sono dei limiti. Se determinate condizioni non vengono soddisfatte, non faremo un accordo. Ma penso che stiamo andando molto bene e credo che Hamas abbia accettato condizioni molto importanti".

Tutto il mondo attende notizie sui negoziati in corso, nel giorno dell'anniversario della strage del 7 ottobre di due anni fa.

