Gaza, Tajani riceve omologo saudita per vertice dell'Alleanza globale

Roma, 29 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ricevuto alla Farnesina il suo omologo saudita, Faisal bin Farhane, nella seconda giornata della riunione dell'"Alleanza globale per la Soluzione a Due Stati".

Tajani ha poi precisato che "l'Italia è favorevole a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello e la due giorni di ieri e di oggi serve anche a raggiungere questo obiettivo" ha detto. "Ma finché c'è Hamas che è armato, che cosa riconosciamo, il terrorismo di Hamas? Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico, fittizio ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele e il suo diritto ad esistere".