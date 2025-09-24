ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2025

Gaza, Scifoni: abbiamo fermato set di Doc, giusto metterci la faccia

Roma, 24 set. (askanews) - "É giusto metterci la faccia" ha detto Giovanni Scifoni, parlando della partecipazione allo sciopero generale per Gaza, insieme ai suoi colleghi sul set della serie Doc.

"L'altro ieri eravamo in manifestazione con i miei colleghi, abbiamo fermato il set, non abbiamo lavorato, creando dei disagi, eravamo insieme sul set di 'Doc' e lo abbiamo fermato, poi chiaramente arrivano le critiche e quelli che ti dicono: state lì a prendervi il vostro spazio di celebrità, vi fate la vostra passerella, ma quale passerella? Se uno volesse cercare visibilità farebbe ben altro, ma è molto importante metterci la faccia, perché alla fine il nostro lavoro ci dà tanti privilegi e ogni tanto questi privilegi li devi utilizzare anche per fare il minimo sindacale del bene per qualcuno che sta in una situazione disperata.

