ULTIME NOTIZIE 25 GIUGNO 2026

Gaza, Salis: importante avere sbloccato aiuti di Music for Peace

Genova, 25 giu. (askanews) - "È un grande risultato per cui voglio ringraziare prima di tutto Music for Peace. Per noi è importantissimo che questa conferenza si sia tenuta qua perché sapete benissimo come Comune quanto abbiamo sostenuto questa iniziativa e quanto Genova abbia risposto a questa solidarietà. Da sindaca devo dire che questa solidarietà mi ha sempre riempito di orgoglio. Vogliamo essere in prima linea a ringraziare Music for Peace per questa incessante richiesta di giustizia per questi novemila pacchi di aiuti".

Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, a margine della conferenza stampa convocata a Palazzo Tursi, sede del Comune, per annunciare lo sblocco delle 240 tonnellate di generi di prima necessità per la popolazione palestinese sfollata da Gaza che erano bloccate da 9 mesi in Giordania.

La prima cittadina è poi tornata a chiedere al governo di attivarsi per l'apertura di corridoi umanitari: "Ci siamo fatti parte attiva come Comune e io in prima persona come sindaca - ha sottolineato Salis - con delle richieste dirette al ministro degli Esteri per fare tutto quello che era possibile. Sappiamo che alcune posizioni non ci hanno visto allineati ma quello che abbiamo sempre richiesto è un impegno per sbloccare questi canali e poter andare a fare del bene".

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