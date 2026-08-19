ULTIME NOTIZIE 19 AGOSTO 2026

Gaza, raid israeliano sulla polizia municipale: sette morti

Gaza City, 19 ago. (askanews) - Corpi e feriti vengono portati via dopo un attacco israeliano contro il quartier generale della polizia municipale di Gaza City. Secondo l'ospedale Al-Shifa, nell'attacco sono morte sette persone e almeno 22 sono rimaste ferite. Il bilancio delle vittime è stato confermato anche dalla Protezione civile della Striscia.

"Ci siamo svegliati al rumore di un'esplosione - racconta Mahmoud al-Madhoun. - Hanno ucciso persone, anziani, bambini e donne. Parlano di una tregua e ogni giorno diciamo che c'è speranza per domani, ma il numero dei martiri continua ad aumentare. Abbiano almeno un po' di pietà per noi. Ieri era il porto, oggi è un parco pieno di bambini. Si stanno vendicando tutti su di noi". "Sono uno sfollato - aggiunge - basta vivere nel terrore. Non possiamo più vivere nelle nostre tende".

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