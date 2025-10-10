Gaza, Parolin: accordo passo avanti, ora pace duratura

Roma, 10 ott. (askanews) - "C'è soddisfazione generale, è un passo in avanti nella soluzione del conflitto. Ci auguriamo che questo sia il primo passo a un cammino verso la pace duratura e definitiva". Lo ha detto il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti sull'accordo di pace tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco a Gaza.

"Ci sono tanti punti che chiedono di essere implementati - ha aggiunto - e sui quali non c'è perfetta coincidenza tra le due parti. Plaudiamo a questo fatto che ci sia stato questo accordo e speriamo che si possa proseguire in questo senso".