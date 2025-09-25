ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2025

Gaza, palestinesi tra macerie ad Al-Zawaida: viviamo uno sterminio

Al-Zawaida (Striscia di Gaza), 25 set. (askanews) - Palestinesi ispezionano i danni e rimuovono le macerie dopo che un attacco aereo ha colpito un'abitazione nel campo di Al-Zawaida, nella Striscia di Gaza centrale.

"All'improvviso hanno colpito la casa dei nostri vicini, abitata da civili. Quasi tutti coloro che si trovavano lì sono stati uccisi o sono rimasti feriti, c'erano circa sette famiglie", racconta Youssef Younis, residente ad Al-Zawaida. "É stato tutto distrutto, non resta nulla che possa essere utilizzato dopo il raid", aggiunge. "Il nostro messaggio è che la guerra deve finire immediatamente perché stiamo vivendo uno sterminio", afferma un altro residente del campo. Secondo il ministero della Sanità palestinese gli ospedali della Striscia di Gaza hanno ricevuto nelle ultime 24 ore almeno 83 morti e 216 feriti.

