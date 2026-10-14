Gaza, ostetrica Emergency: bambini tra rifiuti, privati della dignità

Milano, 14 ott. (askanews) - È passato un anno dal cessate il fuoco, ma la situazione nella Striscia di Gaza è ancora "emergenziale". Lo raccontano le testimonianze di chi lavora fianco a fianco con la popolazione, come Giulia Folci, ostetrica di Emergency, originaria di Como, che da Dayr al-Balah, proprio al centro della Striscia, descrive ad askanews le condizioni di vita dei palestinesi.

"L'immagine che più mi tocca quando dal mattino partiamo da casa e arriviamo alla clinica sono i bambini, le persone anziane che cercano nella spazzatura tra i rifiuti, una qualsiasi risorsa per migliorare la propria condizione di vita. Questa è l'immagine che più mi deprime e che più mi fa a dire cosa stiamo facendo noi dalla nostra parte del mondo per evitare che succeda una cosa del genere?", dice.

"Come viene privata della dignità una persona - si chiede - come un bambino che dovrebbe essere a scuola, che dovrebbe giocare, che dovrebbe essere felice, passa le proprie giornate tra l'andare a prendere l'acqua e fare la coda con le taniche, delle taniche molto pesanti, al cercare appunto tra i rifiuti, tra la spazzatura, un qualcosa che servirà a migliorare la condizione della propria tenda. Questo è veramente molto impegnativo da vedere tutti i giorni".

"Le donne che arrivano dalla clinica ci parlano di tanta preoccupazione e frustrazione per non poter garantire un futuro ai loro figli, per non saper dare risposte ai loro figli - racconta - Le donne sono molto preoccupate perché dipendono, sentono di dipendere da qualcuno al di fuori della Striscia e sentono che non sono loro stesse a gestire il futuro dei loro bambini. Questa è la cosa che le preoccupa di più. Nonostante questo vedo anche della speranza, perché tantissime donne scelgono consapevolmente di avere un bambino, di continuare ad allargare la famiglia e questo a volte, io mi chiedo, con che forza lo facciano e questo arriva da loro. Dicono che la vita porterà sicuramente qualcosa di meglio rispetto alla situazione attuale".