ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

Gaza, Netanyahu: niente ritiro delle truppe, Hamas va disarmato

Milano, 2 set. (askanews) - Benjamin Netanyahu ha visitato le truppe israeliane nella Striscia di Gaza insieme ai vertici dell'esercito. Il premier ha ribadito che Israele non intende ritirare le proprie forze dalle posizioni attuali e che l'obiettivo resta il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione di Gaza.

"Sicuramente avremo alcune cose da imparare, ma stiamo facendo tutto per raggiungere il nostro obiettivo: disarmare Hamas e smilitarizzare Gaza - dice il primo ministro israeliano - Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele. Questo obiettivo, in realtà, è già stato raggiunto in larga misura, ma c'è ancora del lavoro da completare, e lo completeremo".

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