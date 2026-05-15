ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Gaza, Netanyahu: "Forze israeliane controllano il 60% della Striscia"

Roma, 15 mag. (askanews) - Le forze israeliane controllano attualmente il 60% della Striscia di Gaza: ad affermarlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in quella che è ritenuta la prima conferma ufficiale dell'estensione dell'area sotto il controllo dello Stato ebraico nel territorio palestinese dopo due anni di guerra.

"Abbiamo riportato a casa tutti i nostri ostaggi, fino all'ultimo. E ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo ceduto alcun territorio. Abbiamo riportato a casa tutti i nostri ostaggi", ha dichiarato il leader in occasione della "Giornata di Gerusalemme" venerdì 14 maggio.

"C'era chi diceva: 'Andatevene, andatevene'. Noi non ce ne siamo andati. Oggi controlliamo il 60%. Domani vedremo".

"Negli ultimi due anni abbiamo dimostrato al mondo intero la forza che anima il nostro popolo, il nostro Stato, il nostro esercito e la nostra eredità", ha concluso.

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