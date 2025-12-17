Gaza, Meloni: pace grazie a Trump, ma tregua fragile e percorso complesso

Roma, 17 dic. (askanews) - "Il piano di pace del presidente Trump ha avuto il grande merito di porre fine al conflitto a Gaza, un conflitto che aveva provocato un numero di vittime civili e una crisi umanitaria ingiustificabili e che non lasciano indifferente nessuno di noi, ma si tratta di una tregua fragile e di un percorso complesso e ambizioso". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in aula alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025.

"Ogni persona di buona volontà - ha aggiunto - che ha a cuore il futuro di Israele, della Palestina e la stabilità in una regione così strategica sia chiamata a fare la sua parte per consolidare la cessazione delle ostilità, che possa durare nel tempo, aprire la strada alla stabilizzazione a lungo termine della Striscia fino a realizzare la prospettiva dei due Stati".

"Tutto questo richiede un pieno accesso umanitario per far fronte ai bisogni enormi della popolazione civile, l'avvio della ricostruzione ma anche il disarmo di Hamas che deve cessare di essere una minaccia per Israele e in ultima analisi per gli stessi palestinesi", ha concluso.