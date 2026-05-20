ULTIME NOTIZIE 20 MAGGIO 2026

Gaza manifesta per gli attivisti flotilla: "Rendiamo omaggio ad eroi"

Roma, 20 mag. (askanews) - I palestinesi manifestano a Gaza a sostegno della "Global Sumud Flotilla", dopo che le autorità israeliane hanno posto in stato di fermo centinaia di attivisti nel porto meridionale di Ashdod, dopo averli prelevati dalle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza in acque internazionali.

La portavoce della Global Sumud Flotilla a Gaza, Nour Saad: "Questa manifestazione ha lo scopo di condannare e denunciare l'attacco e l'atto di pirateria perpetrati dalle forze di occupazione israeliane contro la Global Sumud Flotilla, nonché di condannare l'arresto e il rapimento degli attivisti solidali giunti sul posto per rompere l'assedio".

"Si è trattato di un tentativo di rompere il blocco terrestre e di consegnare forniture mediche e di soccorso alla Striscia di Gaza. Rendiamo omaggio a questi eroi, sia a terra che in mare, e chiediamo il rilascio immediato e urgente delle persone rapite e detenute nelle prigioni dell'occupazione israeliana", ha aggiunto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi