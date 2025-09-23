ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Gaza, Malan (FdI): alzando toni c'è rischio aumento violenze

Roma, 23 set. (askanews) - "Gli scontri di Milano non si possono che esecrare nel modo più fermo e assoluto, cosa che è stata fatta da tutte le forze politiche o almeno quasi tutte le forze politiche. Certo che parlare ogni giorno, ogni minuto di un'inesistente complicità del governo italiano con un genocidio può far venire a qualcuno l'idea che è giusto devastare, ferire i poliziotti, cosa che è insensato oltre che un reato". Così Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa di Fratelli d'Italia dal titolo 'Tutte le ambiguità della propaganda Pro-Pal'. "Se si continua ad alzare i toni e a parlare di complicità nel genocidio uno pensa di passare a conseguenze che ritiene logiche", ha aggiunto.

