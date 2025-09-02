Gaza, la Global Sumud Flotilla è ripartita da Barcellona

Barcellona, 2 set. (askanews) - La Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, che trasporta aiuti umanitari e attivisti filo-palestinesi, tra cui l'attivista ambientalista Greta Thunberg, è salpata nuovamente da Barcellona diverse ore dopo che i venti l'hanno costretta a rientrare nel porto catalano. Circa 20 imbarcazioni avevano inizialmente lasciato Barcellona domenica 31 agosto, con l'obiettivo di "aprire un corridoio umanitario" verso Gaza nel mezzo della guerra tra Israele e Hamas, prima che le condizioni meteo le obbligassero a rientrare. Le imbarcazioni dovrebbero arrivare a Gaza a metà settembre, ma Israele ha bloccato due precedenti tentativi di consegna di aiuti via mare da parte di attivisti a giugno e luglio.