ULTIME NOTIZIE 01 SETTEMBRE 2025

Gaza, la coda per un pasto caldo, l'unico della giornata

Milano, 1 set. (askanews) - Centinaia di palestinesi in fila per ricevere un pasto caldo da una mensa per i poveri nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. "Senza la mensa della carità, non avrei trovato cibo e sarei morto di fame", racconta uno sfollato di Gaza.

La cucina, gestita dai palestinesi del campo di Nuseirat che acquistano cibo nei mercati di Gaza, è finanziata con fondi dell'organizzazione benefica malese My Care.

"Mangio un solo pasto al giorno, solo a pranzo, e abbiamo carenza di pane a causa dell'alto prezzo della farina. Non possiamo comprarlo perché non abbiamo i soldi per comprare nulla", spiega una donna.

"Vado alla mensa della carità a prendere un pasto così possiamo mangiare - aggiunge un palestinese sfollato - Senza la mensa della carità, non troverei cibo e sarei morto di fame".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi