Gaza, il Papa: due Stati unica soluzione, Israele ancora non accetta

Roma, 1 dic. (askanews) - "La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la proposta di una soluzione dei due Stati" in Medio Oriente e di questo si è parlato anche nel corso del colloquio con il presidente turco Erdogan. A spiegarlo è stato lo stesso Papa Leone parlando con i giornalisti a bordo dell'aereo che lo ha portato da Istanbul a Beirut nell'ambito del suo viaggio apostolico in Turchia e Libano.

"Sappiamo tutti che in questo momento ancora Israele non accetta questa soluzione, ma la vediamo come unica soluzione che potrebbe offrire - diciamo - una soluzione al conflitto che continuamente vivono", ha detto il pontefice.

"Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci a una soluzione con giustizia per tutti. Abbiamo parlato di questo con il presidente Erdogan, lui certamente è d'accordo con questa proposta. La Turchia - ha concluso il pontefice - ha un ruolo importante che potrebbe giocare in questo".

