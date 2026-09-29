ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2026

Gaza, funerali collettivi con i corpi recuperati dalle macerie

Milano, 29 set. (askanews) - Alcune persone trasportano le salme e si riuniscono per le preghiere funebri nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, dopo il recupero dei resti dei loro cari morti nelle abitazioni distrutte durante la guerra. "Si è aperta una nuova ferita e oggi il dolore è tornato. Ma ora io e i miei figli proviamo un senso di sollievo, mio marito ha finalmente una tomba che noi possiamo visitare", ha detto Areej Farajallah, di fronte alla bara di suo marito.

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