ULTIME NOTIZIE 30 AGOSTO 2025

Gaza, fuga da Nuseirat, "abbiate pietà di noi"

Gaza City, 30 ago. (askanews) - Nuova fuga verso sud per la popolazione palestinese di Gaza City mentre l'esercito israeliano intensifica le operazioni ai margini della città preparandosi a prenderne il controllo. La Croce Rossa ha avvertito sabato che qualsiasi tentativo israeliano di evacuare la città di Gaza metterebbe i residenti in pericolo. Dopo quasi 23 mesi di guerra devastante, Israele è sottoposto a pressioni crescenti per porre fine all'offensiva a Gaza, dove le Nazioni Unite hanno dichiarato una carestia e la maggioranza della popolazione è stata sfollata almeno una volta. Ma nonostante gli appelli interni e internazionali per fermare la guerra, l'esercito israeliano si prepara a un'operazione intensificata per conquistare il principale centro urbano del territorio palestinese e trasferirne gli abitanti. "È impossibile che una evacuazione di massa della città di Gaza possa mai essere condotta in modo sicuro e dignitoso nelle condizioni attuali", ha dichiarato in un comunicato la presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Mirjana Spoljaric. Lo stato drammatico di alloggi, assistenza sanitaria e nutrizione a Gaza rende l'evacuazione "non solo irrealizzabile ma incomprensibile nelle circostanze presenti".

"Abbiamo lasciato il quartiere di Al-Tuffah perché è una zona pericolosa. Tutta Gaza City è diventata una zona pericolosa. Non sappiamo se dobbiamo restare o evacuare. Oggi siamo costretti a spostarci da nord a sud, anche se non eravamo stati sfollati la prima volta. Ma quello che sta accadendo ora è che Gaza City non è più una zona sicura. È diventata una zona completamente rossa, da nord a sud. È tutta una zona rossa" dice il 22enne Abed al Rahman.

"Ieri, durante il giorno, siamo stati bombardati e presi a colpi di arma da fuoco nelle strade e al mercato. Siamo scampati alla morte. Basta! Voglio dire ai negoziatori: da due anni ci spostiamo da una zona all'altra. Abbiate pietà di noi!" dice il 23enne Mahmoud Samur.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi