Gaza, Fratoianni al corteo: Meloni si vergogni, piazze le fanno paura

Roma, 4 ott. (askanews) - "Giorgia Meloni si dovrebbe vergognare, dovrebbe solo guardarle queste piazze che gli fanno paura. Le scritte si cancellano, lei che continua a dividere questo paese si cancella con più difficoltà". Lo ha detto il leader Avs Nicola Fratoianni, parlando alla manifestazione per Gaza commentando la dichiarazione della premier sull'imbrattamento della statua di Papa Giovanni Paolo II.

Con al collo una kefiah il leader di Sinistra Italiana sottolinea come la premier continui "a cercare i nemici. Ma il problema non è l'insulto a me, ma a un popolo intero che ha dimostrato di essere un popolo pieno di dignità, di indignazione, di sapersi mobilitare con una forza e una generosità che rompe ogni confine, le organizzazioni sindacali e politiche. Invece fa i conti solo con confine quello dell'umanità a questo Giorgia Meloni dovrebbe guardare. Magari con Un po di rispetto".

"Siamo di fronte - ha concluso - a manifestazione che ha dimensioni enormi, alla fine sarà difficile contarli tutti e sarà difficile anche per chi tenterà di ridurne il valore e la dimensione".

