ULTIME NOTIZIE 18 AGOSTO 2026

Gaza, corsa all'oro per proteggere i risparmi dalla guerra

Gaza city, 18 ago. (askanews) - Nei negozi di gioielli del centro di Gaza City, l'oro diventa una forma di protezione contro l'incertezza della guerra. Con il contante non sempre disponibile, le banche spesso chiuse e le transazioni difficili, molti palestinesi comprano oro per conservare il valore dei propri risparmi. La domanda è aumentata, mentre i valichi restano chiusi e l'ingresso di nuovo oro nella Striscia è quasi fermo.

"All'inizio della guerra - spiega Mohammed Al-Ashqar, gioielliere - i prezzi dell'oro erano inferiori del 10% rispetto al prezzo globale al grammo. Oggi accade il contrario. La domanda è cresciuta e speriamo che i valichi riaprano, così i prezzi nella Striscia di Gaza potranno tornare allo stesso livello del mercato globale". "Nella Striscia di Gaza i prezzi dell'oro sono diversi da quelli globali: sono più alti del 25% al grammo, per l'oro a 21, 24 o 18 carati".

Abu Alaa Haboub, capo del sindacato dei commercianti d'oro, spiega che Gaza "è completamente chiusa da tutte le direzioni. Prima della guerra ricevevamo oro dalla Cisgiordania, dall'Egitto, da Dubai e da altri luoghi. I valichi erano aperti e l'oro poteva entrare legalmente nella Striscia attraverso i canali stabiliti. Ma dall'inizio della guerra, dopo più di 1.100 giorni di combattimenti, viviamo sotto un blocco completo. Di conseguenza, oggi non entra oro nella Striscia di Gaza".

"Sono venuta a comprare oro perché è un modo per mettere al sicuro e conservare il mio denaro - dice Rama Hussein, residente di Gaza City - il contante non è sempre disponibile, le banche non sono sempre aperte e a volte le operazioni bancarie non funzionano. Per questo vedo l'acquisto di oro come una protezione per il futuro. L'oro è riconosciuto ovunque e accessibile: posso usarlo quando ne ho bisogno". "Siamo in guerra - conclude - posso portare l'oro con me ovunque vada, indossarlo al collo, al polso, come bracciale o come anello".

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