ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2025

Gaza, consegnate a Croce rossa bare di due ostaggi israeliani

Gaza, 22 ott. (askanews) - "Israele ha ricevuto, attraverso la Croce Rossa, le bare dei due ostaggi morti, che sono state consegnate alle forze dell'esercito israeliano e dello Shin Bet all'interno della Striscia di Gaza". Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un comunicato.

I corpi saranno trasferiti in Israele, dove saranno ricevuti da un rabbino militare, e poi inviati al centro nazionale di medicina legale del ministero della Salute, ha chiarito l'ufficio. Le famiglie saranno informate una volta completata l'identificazione, ha aggiunto.

"Gli sforzi per riportare a casa i nostri ostaggi continuano senza sosta e non cesseranno fino a quando l'ultimo ostaggio non sarà stato liberato", ha concluso l'ufficio di Netanyahu.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi