ULTIME NOTIZIE 15 APRILE 2026

Gaza, cinque morti in un raid israeliano sul campo di Al-Shati

Milano, 15 apr. (askanews) - A Gaza un raid israeliano ha colpito il campo di Al-Shati, nella parte occidentale della città, prendendo di mira magazzini che ospitavano generatori elettrici. Secondo l'ospedale Al-Shifa, il bilancio iniziale di tre morti è salito a cinque. L'esercito israeliano, per ora, non ha risposto alle richieste di commento dell'Afp.

L'attacco colpisce una struttura legata ai generatori in una Striscia dove l'elettricità resta un nodo vitale per case, servizi e ospedali. Il danno pesa subito su una popolazione che vive già in condizioni estreme.

Secondo il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, dal 10 ottobre i palestinesi uccisi sono almeno 757. Un dato che le Nazioni Unite giudicano affidabile.

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