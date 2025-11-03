ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2025

Gaza, Cecilia Strada: dobbiamo aumentare la pressione sull'Europa

Milano, 3 nov. (askanews) - Al Teatro Elfo Puccini di Milano si è svolto l'incontro "Dalla parte giusta della Storia", promosso da AssopacePalestina per mantenere alta l'attenzione su Gaza e sulla Cisgiordania. L'iniziativa ha riunito attivisti, operatori umanitari e rappresentanti delle istituzioni per chiedere un impegno più forte della comunità internazionale e dell'Unione europea nel fermare la violenza e sostenere una pace fondata sui diritti.

Cecilia Strada, eurodeputata gruppo Socialisti e Democratici: "Oggi siamo qui a parlare di Gaza perché non possiamo smettere, perché dobbiamo aumentare la pressione sulla comunità internazionale e le istituzione europee e non ridurla, per far fermare tutto questo, non solo quello che sta succedendo a Gaza ma anche quel genocidio al rallentatore che è l'annessione quotidiana della Cisgiordania. Dobbiamo lavorare di più, spingere di più, non di meno. E quindi ne parliamo anche oggi".

Nel corso dell'evento, diversi interventi hanno sottolineato la necessità di continuare a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, per contrastare l'indifferenza e creare le condizioni di un dialogo duraturo.

Gennaro Giudetti, operatore umanitario a Gaza: "E' importante essere qui oggi perché bisogna continuare a parlarne perché non si è fermato il massacro a Gaza è ancora in atto un genocidio e proseguono le distruzioni anche in Cisgiordania. Dobbiamo continuare a parlarne per cercare di creare un accordo di pace sostenibile nel tempo. E che si parli comunque di giustizia perché una pace senza giustizia non sarà sostenibile né duratura. Quindi continuare a parlare e fare pressione è fondamentale".

Durante la serata sono stati proiettati i contributi video dell'attivista israeliano Guy Jowel, del palestinese Hammoudi Hureini e della presidente di AssopacePalestina, Luisa Morgantini, in un confronto dedicato ai diritti umani e alle prospettive di convivenza.

POLITICA
24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi