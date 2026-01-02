ULTIME NOTIZIE 02 GENNAIO 2026

Gaza, Angelina Jolie in Egitto visita il valico di Rafah

Milano, 2 gen. (askanews) - L'attrice americana Angelina Jolie in Egitto ha visitato il valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, dove è stata accolta da Khaled Maghawer, governatore del Nord Sinai, e da Nabila Makram, ex ministro dell'Immigrazione.

L'ex inviata speciale dell'Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR), come mostrato dalle immagini diffuse dall'Afp, si è anche fermata a parlare con donne e uomini del personale della Mezzaluna Rossa e con alcuni autisti che guidano i camion di aiuti umanitari per i palestinesi.

L'attrice americana, che da anni usa la sua popolarità per dare voce a popolazioni colpite da guerra o calamità naturali, ha espresso diverse volte la sua solidarietà nei confronti di Gaza e della popolazione palestinese.

