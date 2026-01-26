Gaza, alla Corte suprema israeliana il ricorso sull'accesso dei media

Gerusalemme, 26 gen. (askanews) - La Corte suprema israeliana ha tenuto un'udienza sul ricorso presentato dalla Foreign Press Association, che rappresenta i media internazionali in Israele e nei Territori palestinesi. L'organizzazione chiede l'accesso indipendente dei giornalisti alla Striscia di Gaza. La decisione è attesa nei prossimi giorni.

"Abbiamo presentato questo ricorso nel settembre 2024 e da allora ci battiamo perché ai giornalisti sia consentito entrare a Gaza - dice Tania Kraemer, presidente Foreign Press Association -. Oggi per noi è stata una giornata molto importante e confidiamo che la Corte consenta ai reporter di lavorare in modo indipendente".

"Siamo soddisfatti dell'udienza di oggi. I giudici hanno ascoltato, hanno posto domande e ci hanno dato la possibilità di esporre le nostre ragioni. Siamo fiduciosi - afferma Josef Federman, vicepresidente Foreign Press Association - che la Corte prenda la decisione giusta e permetta ai giornalisti di fare il loro lavoro a Gaza".

Gilead Sher, legale Foreign Press Association: "La Corte suprema ha appena esaminato il caso e riteniamo sia in grado di trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la libertà di stampa, di espressione e di informazione indipendente. Attendiamo la decisione, che dovrebbe arrivare entro pochi giorni".

Per Thibaut Bruttin, direttore generale Reporters Sans Frontières, "è stata un'udienza decisiva per un procedimento che si trascina da tempo, con nove rinvii e ulteriori ritardi. Il divieto imposto dall'esercito israeliano alla stampa internazionale non è comprensibile secondo gli standard internazionali della libertà di informazione". "Il dibattito deve spostarsi dal 'no' all'accesso a Gaza al 'come'. La stampa internazionale chiede di entrare in modo indipendente, non come embedded e non passando da Rafah. Se queste condizioni non vengono garantite, sorge il dubbio che si voglia impedire la copertura di ciò che accade nella Striscia".