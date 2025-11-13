ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2025

Gaza, al via il restauro dei siti distrutti, lavori al Pasha Palace

Gaza City, 13 nov. (askanews) - A Gaza City ci si inizia a preoccupare anche del patrimonio culturale distrutto in due anni di guerra tra Israele e Hamas.

Lavoratori palestinesi rimuovono sabbia e macerie dal Palazzo del Pascià, il Museo archeologico Qasr al-Basha, un complesso del XIII trasformato in museo, prezioso sito ricco di tesori storici, tra i più danneggiati nel conflitto.

I lavori di restauro sono iniziati pochi giorni fa, un progetto avviato dal Ministero del Turismo e dei Beni Culturali di Gaza in collaborazione con le istituzioni locali al fine di preservare il patrimonio culturale della città nonostante la devastazione.

