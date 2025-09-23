ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Gaza, a Roma la processione pacifica dei "Preti contro il genocidio"

Roma, 23 set. (askanews) - Oltre 100 sacerdoti provenienti da diversi Paesi si sono ritrovati per un momento di preghiera e di testimonianza pubblica in favore della giustizia e della pace in Palestina. L'iniziativa, organizzata dalla neonata rete internazionale "Preti contro il genocidio" (già oltre 1.600 firmatari da 50 Paesi e 5 continenti), si è svolta nello stesso giorno in cui la questione palestinese era al centro dei lavori dell'Onu e in cui in tutta Italia si è tenuto uno scipopero di solidarietà con Gaza, con decine di manifestazioni.

Dopo una liturgia multilingue nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, i partecipanti hanno dato vita a una processione per le vie di Roma con alcune soste nei luoghi più significativi della città, dove sono state lette poesie di autori palestinesi e innalzate preghiere per le vittime di ogni violenza e per un futuro di riconciliazione.

