ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

Gaza, a Roma al via il corteo da piazza Vittorio: "Palestina libera"

Roma, 3 ott. (askanews) - Tante bandiere palestinesi e della pace, striscioni con scritto "stop al genocidio" e "Rompere ogni collaborazioni con Israele", cori con "Palestina libera".

A Roma il corteo pacifico è partito da Piazza Vittorio, diretto verso piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, dove c'è già un presidio. Allo sciopero generale indetto da diversi sindacati autonomi e dalla Cgil, per Gaza e la Flotilla, presenti diversi leader politici, tra cui la segretaria del Pd Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi