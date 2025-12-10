Gattinoni: una piattaforma digitale, ma con l'esperienza delle persone

Milano, 10 dic. (askanews) - Una piattaforma digitale basata sull'intelligenza artificiale per creare itinerari di viaggio personalizzati in pochi minuti, ma che coinvolge anche le agenzie di viaggio e la relazione con le persone. L'ha presentata il Gruppo Gattinoni, con l'obiettivo di rendere ancora più su misura il progetto di un viaggio.

"Tecnologicamente - ha spiegato ad askanews Isabella Maggi, direttrice marketing e comunicazione di Gattinoni - è una piattaforma proprietaria, creata con una startup Offtryp, e quindi di proprietà di Gattinoni. È pensata sia per personalizzare gli itinerari di viaggio e per rendere il percorso di personalizzazione e di creazione molto veloce. Quindi da un semplice click si può creare un itinerario che diventa una pdf che ricevono le agenzie e quindi possono finalizzarlo in un preventivo. È una piattaforma travel pensata sia per il consumatore finale, quindi per velocizzare, per rendere questa esperienza della creazione di viaggio molto più veloce, ma anche per le agenzie. Quindi ha una doppia valenza B2B e B2C. Oggi è disponibile all'interno di Gattinoni Travel, ma da febbraio tutte le nostre agenzie la potranno avere nei loro siti e anche nei loro profili social".

L'aspetto su cui punta di più Gattinoni, anche per differenziarsi da quanto già si trova sul mercato del turismo, è proprio la compresenza di digitale e umano e in questo senso è valorizzata la competenza delle agenzie di viaggio. "Non si parla solo di tecnologia e non è una chatbot - ha aggiunto la manager Gattinoni -, ma è l'unione di una piattaforma con alle spalle il know-how, la conoscenza di un'azienda che da oltre 40 anni costruisce viaggi su misura per i propri clienti. Quindi si tratta di un'unione tra tecnologia e persone. Oggi il contatto può essere fatto in mille modi, ma dietro c'è sempre una persona e questo è il grande valore aggiunto che Gattinoni vuole mettere nella tecnologia che dà a disposizione della propria rete".

Tra le caratteristiche della nuova piattaforma anche quella di adattarsi particolarmente bene ad alcune tipologie di viaggi. "È uno strumento pensato per tutte le tipologie di clienti - ha concluso Isabella Maggi -, ma ci piace pensare che per i viaggi di nozze o per chi è alla ricerca di un tour particolare è veramente uno strumento per crearsi il proprio viaggio e quindi oggi permette di realizzare il proprio sogno sulla carta e poi farlo realizzare fisicamente da un consulente o da un agente di viaggio, per questo viaggi di nozze e tour possono essere grandi utilizzatori di questo nuovo strumento".

Uno strumento che conferma come il mondo del turismo stia guardando sempre di più all'integrazione con la tecnologia, ma anche di come accanto a essa resti fondamentale la qualità e la specificità dell'offerta e della relazione.