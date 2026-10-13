ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2026

Gasperini: per noi un buon momento, vogliamo misurarci col Real Madrid

Milano, 13 ott. (askanews) - "Per noi è un buon momento per noi. Non vediamo l'ora di misurarci con una squadra che è senza dubbio tra le migliori d'Europa, con grandissimi giocatori, anche se hanno bisogno di un po' rodaggio, dato che hanno cambiato allenatore e stile di gioco. Detto questo, resta una squadra che ha battuto l'Inter in Champions League, comunque è una gara di grnde prestigio". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida tra Roma e Real Madrid che segna il ritorno di José Mourinho nello stadio giallorosso e della Roma all'Olimpico in Champions League.

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