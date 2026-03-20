ULTIME NOTIZIE 20 MARZO 2026

Gas, Pichetto: difficile fare stime su prezzi, sono ministro non mago

Milano, 20 mar. (askanews) - "Faccio il ministro, non il mago. Quando siamo passati dai 28-30 euro, il dato di riferimento quando ho fatto il decreto tre settimane fa, ai 72 euro di ieri mattina, le stime diventano molto difficili da fare". Così il ministro dell' Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dei 70 anni di Cesi.

Riguardo le imprese "stanno certamente soffrendo. Settori fortemente gasivori come ceramica ed elettronica soffrono enormemente", ha aggiunto. "Con 102.000 imprese a media tensione, superare i 150 euro sul Pun (Prezzo Unico Nazionale) significa che chi non ha contratti a prezzo fisso predeterminato ne soffre tantissimo. Dipende dal margine dell'impresa e dal peso dell'energia sui costi", ha concluso Pichetto.

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