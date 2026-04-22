ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Gas, "no" della Commissione Ue a ripresa importazioni dalla Russia

Bruxelles, 22 apr. (askanews) - "A mio parere sarebbe un grave errore riprendere a importare energia russa. E la decisione della Commissione è molto molto chiara: no, non importeremo più una sola molecola di energia russa in futuro". Così il commissario europeo all'Energia, il danese Dan Joergensen ha risposto a chi gli chiedeva in merito ai pareri espressi in Europa e in Italia sulla necessità di riaprire le importazioni di forniture di gas dalla Russia.

"Perché? Perché (il presidente russo Vladimir) Putin utilizzerebbe l'energia contro gli Stati membri. Perché Putin - ha affermato durante una conferenza stampa - usa l'energia per ricattare gli Stati dell'Unione Europea e perché se compriamo questa energia lo aiuteremmo indirettamente a sostenere la guerra contro i nostri amici in Ucraina. Quindi sarebbe un terribile errore, e noi non cambieremo i nostri piani".

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