Gas lacrimogeni contro i fedeli musulmani a Gerusalemmme

Gerusalemme, 20 mar. (askanews) - La polizia israeliana ha lanciato gas lacrimogeni contro i fedeli musulmani radunati fuori dalle mura della Città Vecchia di Gerusalemme per trovare un luogo dove poter recitare le preghiere del mattino presto per l'Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan. I luoghi sacri nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata, incluso il complesso di Al-Aqsa, sono rimasti chiusi per motivi di sicurezza dallo scoppio della guerra in Medio Oriente il 28 febbraio.