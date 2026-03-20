ULTIME NOTIZIE 20 MARZO 2026

Gas lacrimogeni contro i fedeli musulmani a Gerusalemmme

Gerusalemme, 20 mar. (askanews) - La polizia israeliana ha lanciato gas lacrimogeni contro i fedeli musulmani radunati fuori dalle mura della Città Vecchia di Gerusalemme per trovare un luogo dove poter recitare le preghiere del mattino presto per l'Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan. I luoghi sacri nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata, incluso il complesso di Al-Aqsa, sono rimasti chiusi per motivi di sicurezza dallo scoppio della guerra in Medio Oriente il 28 febbraio.

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