"Gary - Io ero Arnold", uno speciale sull'attore scomparso a 42 anni

Roma, 16 set. (askanews) - Una clip in esclusiva di "Gary - Io ero Arnold", uno speciale di 90 minuti che racconta la vera storia di Gary Coleman, il celebre bambino star della sitcom anni '80 "Il mio amico Arnold", in onda martedì 23 settembre alle 22:55 su Sky Crime e NOW.

Gary Coleman ha fatto breccia nel cuore di milioni di spettatori interpretando il piccolo protagonista della serie, autore della celebre battuta: "Che cosa stai dicendo, Willis?". Ma dietro quel volto sorridente si celava una realtà ben più complessa. Lo speciale ripercorre la sua esistenza segnata da una grave malattia cronica che lo costrinse a vivere tra ospedali e dialisi, sin da giovanissimo. E svela anche il lato oscuro della sua carriera: lo sfruttamento economico da parte della sua stessa famiglia, le cause legali, la solitudine e una lunga discesa nella depressione. Una parabola drammatica che si è conclusa con la morte prematura dell'attore a soli 42 anni.

Attraverso interviste inedite, testimonianze dei suoi cari e nuove rivelazioni sulle circostanze della sua scomparsa, il documentario ricostruisce la parabola di un talento precoce e fragile, intrappolato in un sistema che gli ha negato la possibilità di crescere davvero. "Gary - Io ero Arnold" vuole cercare di fare luce sulla vita di una delle star televisive più amate e sulla complessa e spesso amara realtà nascosta dietro il fascino della fama.