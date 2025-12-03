Garman, ceo Aws: la nuova era degli agenti AI, dirompenti come Internet

La Vegas (Nevada), 3 dic. (askanews) - Da Las Vegas il ceo di Amazon web services, Matt Garman, ha dichiarato aperta una nuova era dell'intelligenza artificiale, guidata dagli agenti Ai. Nel suo keynote all'evento annuale Aws re:Invent organizzato dalla piattaforma di servizi cloud, a cui partecipano oltre 60mila persone, Garman ha evidenziato il cambiamento in atto.

"Credo che l'avvento degli agenti ci abbia portato a un punto di svolta nella traiettoria dell'intelligenza artificiale. Si sta trasformando da una meraviglia della tecnologia a qualcosa che ci offre un valore reale. Questo cambiamento avrà un impatto sul vostro business pari a quello di Internet o del cloud", ha detto, prima di presentare le principali novità di servizi e soluzioni di Aws, tutte con l'obiettivo primario di fornire infrastrutture e mezzi per facilitare la creazione di agenti Ai, in vista di un mondo in cui nelle aziende miliardi di questi sistemi, alimentati dall'intelligenza artificiale e in grado di portare a termine compiti specifici autonomamente, lavoreranno insieme.

Uno scenario il cui impatto sociale e occupazionale è ancora tutto da capire, e da affrontare, ma che, secondo il ceo di Aws, vedrà gli agenti non solo "accelerare le scoperte in ambito sanitario, migliorare il servizio clienti, rendere più efficiente l'elaborazione delle buste paga", ma anche dare alle persone "più tempo per inventare di più".