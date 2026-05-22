Gard dopo l'esperienza ad Amici esce con l'ep "Lividi"

Milano, 22 mag. (askanews) - Si è fatto le ossa alla scuola di Amici, un'esperienza che Gard definisce estremamente positiva,

"Perché mi ha insegnato un sacco di cose, sia a livello tecnico musicale che a livello personale. Ho imparato veramente tanto, cioè, affrontando di tutto, anche cose negative per me che mi hanno rafforzato il carattere".

Ora il giovane cantautore genovese è pronto a fare il suo debutto discografico con l'EP "Lividi".

"Ci stiamo lavorando con Fulvio Masini da tanti mesi, da 9 mesi. Poco prima di entrare abbiamo iniziato tutto il progetto. Ed è un EP dove parla un sacco di lividi, di piccole macchie di dolore che ci sono state in questo percorso. Ogni pezzo ha la sua la sua macchia di dolore. Ehm, iniziamo con "Inferno" che è stato il primo inedito a uscire, ehm, dove parlo d'amore. Poi un "Dimmi che mi vuoi" che è il secondo dove parlo sempre d'amore. Gli altri invece parlano più di vita in generale, che vivono un po' tutti. Sono quei momenti di vita dove, per esempio, c'è "Lasciami gridare" oppure "Un passo". Sono tutti spezzoni di vita".

Gabriele Gard, classe 2007 parte dalla sua vena elettro-pop che è una sorta di carta d'identità musicale, per mettere in luce la sua versatilità e la sua forte identità vocale.