ULTIME NOTIZIE 04 AGOSTO 2026

Galli: Il corpo di Baresi non ha messo in fuorigioco ultimo avversario

Milano, 4 ago. (askanews) - "La gente è qui a dimostrare tutto l'affetto che circonda la famiglia. Dire qualcosa significa sminuire tutto quello che ha fatto Franco, quello che è stato e quello che rimane. Credo che il suo corpo sia andato, ha ceduto, non è riuscito a mettere in fuori gioco questo nemico, questo avversario, però rimane nei nostri cuori. Franco è un ricordo perenne per tutti noi. E' difficile separare, scindere l'aspetto umano da quello sportivo perché lui è stato un giocatore che si è messo a disposizione dei compagni, della squadra, dei club, la dimostrazione è quando si è andati in B, lui è rimasto qui". Lo ha detto l'ex calciatore Filippo Galli, compagno di squadra di Franco Baresi nel Milan, a margine dei funerali dell'ex capitano rossonero.

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