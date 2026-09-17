Galeotto fu il risotto: un amore (e ristorante) italiano a Fort Bragg

Fort Bragg, 17 set. (askanews) - Galeotto fu il risotto. Un amore tra i due che è amore per l'Italia. Kathleen e Joe Harris hanno il ristorante Cucina Verona Ristorante & Mercato a Fort Bragg nella contea californiana di Mendocino con annessi prodotti tipici italiani scelti con cura in un negozio attiguo, sempre loro. Una scelta bizzarra dall'altro capo del mondo ma lui è di origini italiane e propone sapori regionali italiani abbinati al meglio dei prodotti della California settentrionale. Non solo: i due continuano a studiare, partecipano alle fiere, provano nuovi prodotti e insegnano anche ai loro clienti come si mangia all'italiana. E appena capiscono che siamo italiani, ci raccontano la loro grande passione.

"Nell'ultimo anno, abbiamo esplorato le regioni d'Italia cucinandone idiatti di una dopo l'altra, in una serie di cene settimanali intitolata "52 Weeks", che sta anche per diventare un libro di ricette. L'idea alla base è semplice: il cibo della gente racconta la storia d'Italia, e io cerco di narrarla attraverso ciò che effettivamente si trovava in tavola" ci dice Joe, lo chef. "Coltiviamo anche Pinot Nero a Comptche con la nostra etichetta Costa Vineyards. L'enologo è Greg Graziano. Suo nonno Vincenzo arrivò a Ellis Island dal Piemonte nel 1907, acquistò cento acri a Mendocino e piantò le sue prime viti nel 1918, due anni prima del Proibizionismo. La famiglia sopravvisse agli anni del proibizionismo vendendo uva e contrabbandando alcolici. Greg rappresenta la terza generazione e sua figlia Alexandra la quarta; si occupa di più vitigni italiani di chiunque altro in California" aggiunge.

A Kathleen invece chiediamo se la sua formazione abbia fatto nascere la passione: "Sì, credo che sia proprio lì che è nata la passione. L'idea di innamorarsi dello chef e poi chiedersi: "Beh, che tipo di cucina vorremmo proporre?". In realtà, la primissima cosa che ho assaggiato, preparata da Joe quasi per caso, è stata un po' di risotto: risotto ai funghi. Ero diretta a San Francisco e mi fermai dove lui stava cucinando; lui mi chiese: "Hai fame? Assaggiane un po'". Assaggiai quel po' di risotto... e questo accadeva diversi anni fa. Ed eccoci qui. C'era quindi un certo fascino legato al cibo e al desiderio di condividere con gli abitanti di questa cittadina - una piccola realtà locale - l'amore per le persone, le regioni e i luoghi che avevo avuto modo di visitare in gioventù".

E così di passione in passione si arriva alle preferenze sui prodotti italiani. Joe ci dice di essersi innamorato dei pomodori San Marzano, tra le altre cose. Mentre per Kathleen la crema di pistacchio è forse stata una delle migliori scoperte. Ma non è la sola: "Prendiamo ad esempio la confettura di arance e peperoncino calabrese: quando la apriamo e diciamo alle persone "provatela", loro esclamano "wow" e poi vogliono comprarla, perché è davvero unica e deliziosa". Insomma ai sapori italiani è davvero difficile dire di no, anche in California.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Alessandra Franco

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