Gabbani dopo il malore: sono vivo, grazie ai medici, stasera torno sul palco

Milano, 13 ago. (askanews) - Francesco Gabbani rassicura i fan, sono vivo e sto bene. Mercoledì sera il cantautore toscano è sul palco di Letojanni in provincia di Messina, e dopo aver cantato solo alcuni brani, ha interrotto lo show a causa di un malore che gli ha impedito di proseguire il live. Sul palco era salito il sindaco Alessandro Costa che ha annunciato che "la serata non poteva continuare". Ha poi aggiunto che "L'artista è dispiaciuto, ma la salute viene prima di tutto".

Sui social Gabbani ha raccontato: "Volevo tranquillizzarvi, ho dovuto fermarmi, e sono stato soccorso e ora sto bene. Ieri sera mi sono sentito male, non mi era mai successo in questo modo. Forse per il caldo per la stanchezza del tour... Mi dispiace per voi che siete venuti perchè io tengo tanto alla dimensione live. Stasera sarò sul palco, e cercheremo di recuperare la data di Letojanni. Vi ringrazio per tutto l'affetto e la comprensione" ha detto in un reel.