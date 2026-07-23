G8 Genova, Fratoianni: ragioni movimento sono vivissime oggi

Roma, 23 lug. (askanews) - "A 25 anni dal G8 di Genova, oggi con Avs ricordiamo quelle giornate. Le ricordiamo per un dovere di memoria e le ricordiamo per un dovere del presente, perché le ragioni di quel movimento sono vivissime oggi in un mondo nel quale le diseguaglianze si sono accentuate in modo terribile, in cui la crisi climatica ha accelerato in modo impressionante, in cui la guerra è tornata a farsi strumento ordinario nella soluzione dei conflitti. Per questo quelle ragioni di Genova sono ancora attuali e chiedono a tutti e tutte noi di esercitare la memoria anche come una pratica di impegno quotidiano e presente". Così il leader di Avs Nicola Fratoianni, al convegno organizzato nella biblioteca del Senato dal partito "Vento a 25. Genova soffia ancora".