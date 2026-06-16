G7, tutta la playlist di Macron per i leader: da Tom Petty a Felicità

Evian (Francia), 16 giu. (askanews) - Una canzone per ogni leader, una vera e propria playlist dedicata a ciascuno dei suoi colleghi arrivati a Evian per il G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato sui social le immagini del benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di governo e per ogni clip ha scelto con cura una musica di sottofondo.

Per Donald Trump ha optato per "Love is a long road" di Tom Petty - ironico riferimento a un rapporto difficile - mentre per Giorgia Meloni ha scelto "Felicità" di Al Bano e Romina, scelta dietro cui sembrerebbe celarsi un divertito accenno a un miglioramento delle relazioni personali e politiche fra i due.

Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz il brano è "Lieblingsmensch" (che significa 'persona preferita') di Namika, mentre per la giapponese Sanae Takaichi la preferenza è ricaduta su "Arigato" dei Nxnja Beats, e per il canadese Mark Carney 'J'irai où tu iras' (Andrò dove andrai tu) di Celine Dion.

A chiudere la speciale playlist 'The world is not enough' dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e "L'inno alla gioia" di Beethoven su versi di Friedrich Schiller, considerato l'inno dell'Europa per il suo riferimento alla fratellanza dei popoli, per i vertici dell'Ue Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.