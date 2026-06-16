ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

G7, Trump scherza con Meloni: "Io abbandonato", e lei: "Ma no..."

Evian (Francia), 16 giu. (askanews) - Scherzoso scambio di battute durante il G7 ad Evian, in Francia, fra il presidente Usa Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Mentre stanno parlando con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, quest'ultimo, rivolgendosi a Trump e Meloni, dice "You are friends again", "siete di nuovo amici". Una frase a cui replica la premier: "We've always been friends": "Siamo sempre stati amici".

A quel punto Trump, guardando Merz, commenta "Sono stato abbandonato". Meloni ridendo, ribatte che non è vero: "No, you were not".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi