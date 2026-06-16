ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

G7, Trump: "Presto" possibili sanzioni su petrolio russo

Roma, 16 giu. (askanews) - Il presidente Usa, Donald Trump, ha suggerito che gli Usa "presto potranno" potenzialmente reintrodurre sanzioni sul petrolio russo, dopo averne sospese alcun per contrastare l'impennata dei prezzi del greggio causata dalla guerra contro l'Iran.

A margine del G7 in Francia, a Evian, poco dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, interrogato sulla possibilità di inasprire le sanzioni contro la Russia, Trump ha detto: "Beh, presto saremo in grado di farlo perché il petrolio ora sta circolando. Abbiamo tolto le sanzioni, perché ovviamente non vogliamo ostacolare il petrolio, quindi siamo nella posizione di poterlo fare presto...".

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