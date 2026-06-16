ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

G7, Trump: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, noi non investiremo

Evian (Francia), 16 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump - al termine del colloquio con l'emiro del Qatar a margine del G7 in Francia - ha affermato che il suo Paese non ha "alcun obbligo" di investire in Iran, nemmeno dopo l'accordo con la Repubblica Islamica per mettere fine alla guerra in Medio Oriente.

"Apprezziamo il rapporto che abbiamo instaurato in questo breve periodo con l'Iran. La cosa principale è che, sapete, possiamo parlare dell'accordo con l'Iran tutto il giorno. Non investiremo alcun soldo. Abbiamo il diritto di farlo se vogliamo, ma non investiremo alcun soldo. Non l'abbiamo pagato come ha fatto Obama. Lui ha pagato miliardi di dollari. Ha pagato 1,7 miliardi da un aereo, tutti in contanti. È stato pazzesco. L'ho visto. Non potevo crederci. Ma l'unica cosa che sta succedendo - che è degna di nota, francamente, l'unica cosa che conta davvero per me - è che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare, e lo dice forte e chiaro. Non la svilupperanno. Non la compreranno. Non ci faranno nulla, e se lo faranno, subiranno conseguenze incredibili. Non solo un po' come... Non vi dirò nemmeno quali saranno le conseguenze. Ma le conseguenze saranno definitive, e detto questo, spero che avremo un ottimo rapporto".

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