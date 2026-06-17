ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

G7, Trump arriva alla riunione e dice: "Sono il boss"

Evian (Francia), 17 giu. (askanews) - "Sono il boss": lo ha detto, suscitando la reazione divertita dei presenti, il presidente americano Donald Trump, tra gli ultimi ad arrivare alla riunione dedicata alla sicurezza economica globale nel secondo giorno del vertice a Evian, in Francia, rivolgendosi ai leader del G7. Una volta seduto accanto al presidente francese Emmanuel Macron, a cui ha stretto la mano bisbigliando 'un grazie', si è rivolto ai fotografi accorsi vicino al tavolo e ha scherzato: "Per me potete rimanere al meeting".

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