ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

G7, Tajani: non ci sarà una vera pace in Ucraina senza l'Europa

Parigi, 10 nov. (askanews) - "Senza l'Europa, che ha imposto sanzioni alla Russia, raggiungere una pace autentica sarà impossibile", ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani al vertice del G7 di Parigi, dove i massimi diplomatici stanno lavorando per definire i colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Poi ha parlato di cyber security: "Per noi è importante essere uniti e dare un segnale forte di risposta a chi in questa fase cerca di provocare il caos in Europa e in Occidente, da dovunque vengano questi attacchi sono attacchi ostili al nostro modello di vita, siano essi quelli frigoriferi, siano quelli alle riserve del sangue, siano quelli attraverso attacchi cibernetici come è successo in Italia".

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