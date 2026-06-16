G7 Evian, la stretta di mano Macron-Trump: "A Hormuz niente pedaggi"

Roma, 16 giu. (askanews) - Una stretta di mano per la foto ufficiale, con il lago Lemano a fare da sfondo. Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno dato il benvenuto ai leader giunti a Evian-les-Bains per partecipare al vertice del G7 a presidenza francese. Il primo a salutarli è stato il presidente americano, Donald Trump, subito dopo è toccato alla premier italiana, Giorgia Meloni. A seguire gli altri leader, tra cui Friedrich Merz, Keir Starmer, la premier giapponese Sanae Takaichi e i rappresentanti Ue.

In serata occhi puntati sul bilaterale tra Trump e Macron, con grandi strette di mano a favore di telecamera. Il tycoon ha rilasciato diverse dichiarazioni: come non aver "bisogno di molto aiuto" internazionale per riaprire lo Stretto di Hormuz, dopo l'accordo con l'Iran.

"Non credo che avremo bisogno di molto aiuto, perché abbiamo un accordo in base al quale il servizio sarà gratuito. E non si pagano pedaggi. Abbiamo avuto una piccola discussione al riguardo, ma è gratuito. Quindi non credo che avremo bisogno di molto aiuto. Tuttavia, non penso che sia una cattiva idea avere una o due navi di alcuni paesi qui da noi. Il vostro paese sarebbe perfetto per farlo", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti.

Martedì i leader del G7 terranno colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky, atterrato a Ginevra lunedì sera, sull'Ucraina, dopo oltre quattro anni di guerra. Le parole di Trump:

"Ieri (domenica, ndr) abbiamo avuto un colloquio molto positivo con il presidente Zelensky e il presidente Putin. E credo che forse potremmo fare qualcosa al riguardo. Davvero. Penso che entrambi siano disponibili. Ora che questo è finito, ci concentreremo sull'altro", ha affermato.