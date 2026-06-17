ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

G7, da Altman a Wang: Macron incontra alcuni leader Bigh tech

Evian (Francia), 17 giu. (askanews) - A margine del G7 di Evian, il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato i leader mondiali della tecnologia, compresi gli amministratori delegati di OpenAI e Anthropic.

Un'occasione per discutere di sicurezza e Intelligenza artificiale durante l'ultimo giorno del summit, tra i temi in agenda per i leader riuniti in Francia.

Presenti tra gli altri Sam Altman, ceo di OpenAI, Dario Amodei, ceo di Anthropic, Alexandr Wang, direttore dell'Ia a Meta.

Gli Stati Uniti sono in sintonia con Germania, Canada, Francia, Italia, Giappone e Regno Unito sul principio di proteggere i minori e vietare i social agli under 15 o 16. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha appena annunciato una misura di questo tipo nel suo Paese. Diverse invece le posizioni tra i leader del G7 sulla tassazione e la regolamentazione digitale.

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